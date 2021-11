함양군, 지역 농특산물 이용 … 관광상품 우리쌀빵 개발 교육 시행

“향긋하고 몸에도 좋은 함양 산양삼빵 만들어요!”

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 함양군이 지역을 대표하는 빵 개발과 함께 지역 농·특산물을 이용해 건강도 챙길 수 있는 우리쌀 제과제빵 교육을 8일부터 시작했다.

지역대표 빵 상품 개발 및 산양삼, 곶감, 양파 등 지역 농·특산물 소비 촉진을 위해 마련한 ‘2021 우리쌀을 이용한 우리쌀빵 개발 교육’은 조기 접수 마감 되는 등 인기몰이를 하면서 첫 교육을 진행했다.

군에 따르면 8일부터 다음 달 8일까지 총 10회에 걸쳐 함양군농업기술센터 군민요리교육관에서 실시하는 이번 교육에는 진주, 함양 등지에서 소비자로부터 인기를 얻고 있는 ‘양우연케익하우스’ 양 대표가 강사로 나서 이론 및 실습 교육을 진행해 호응을 얻었다.

강좌는 첫날인 8일 산양삼 마들렌을 시작으로, 곶감 타르트, 엘그래이 휘난시에, 함양 양파빵, 함양쌀쉬폰 케이크 등 지역대표 농산물을 이용한 제과제빵 실습이 계속 진행됐다.

매회 강좌에서 그룹별 모양과 맛 레시피 준수 여부 등을 체크하고, 팀별로 작품을 평가하며 상품 접목 가능성을 타진하기도 했다.

교육생들은 “우리 고장을 대표하는 산양삼으로 빵을 만드니 지역을 사랑하는 마음이 새록새록 더하는 것 같다”며 “산양삼빵에서부터 다양한 가족을 위한 건강한 간식을 만들 수 있게 돼 요리에 자신이 생겼다”고 말했다.

군 관계자는 “빵을 주식으로 하는 젊은 층이 다수 늘어나는 등 빵과 과자는 우리 식생활에서 빼놓을 수 없는 품목이 됐다”라며 “이번 교육으로 지역 농특산물을 이용해 건강도 챙기고 취지에서 마련된 강좌에 많은 군민이 호응해 보람 있었다. 앞으로도 좋은 강좌를 많이 기획해 농가에도 보탬이 되고 군민 건강에도 도움이 되도록 하겠다”고 말했다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr