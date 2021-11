검찰, '유한기 2억 출처' 박영수 인척 재조사…'50억 의혹' 곽상도 조사도 속도

[아시아경제 김형민 기자] 검찰이 민간사업자들로부터 유한기 전 성남도시개발공사 개발사업본부장이 받은 것으로 보이는 2억원이 박영수 전 특별검사의 인척으로부터 흘러 나온 정황을 잡고 이를 확인 중이다.

9일 수사당국 등에 따르면 서울중앙지검 전담수사팀(팀장 김태훈 4차장검사)은 대장동 민간사업자들의 자금 거래 추적 및 관련자들 조사 과정에서 이를 확인한 것으로 알려졌다.

박 전 특검의 인척인 이모씨는 대장동 개발 사업의 아파트 분양 대행을 맡았었다. 당시 그는 화천대유 자산관리 대주주 김만배씨 측에서 100억원을 받아 토목업체 대표 나모씨에게 전달한 것으로 알려져 있다.

검찰은 관련자들 조사 과정에서 이씨가 이 같은 자금 거래 외에 2014년 대장동 민간사업자들의 요청으로 2억원 가량을 마련한 정황을 잡았다. 이 2억원은 환경영향평가 등에서 도움을 받을 목적으로 유 전 본부장에게 건네진 것으로 검찰은 보고 있다.

한강유역환경청은 대장동 사업 환경영향평가를 진행하면서 일부 지역을 보전 가치가 높은 1등급 권역에서 해제해 지난달 국정감사에서도 논란이 됐다.

한편 검찰은 이날 하나은행 관계자를 다시 소환하면서 곽상도 의원 관련 수사에도 본격적으로 나섰다.

서울중앙지검 전담수사팀은 하나은행 이모 부장을 참고인 신분으로 소환했다. 이 부장은 하나은행 컨소시엄 구성 당시에 실무를 담당했고 이후 구성된 시행사 '성남의뜰'에서 사외이사를 지냈다.

검찰은 지난달 7일 이 부장을 처음 소환한 이래 이날까지 총 3차례 불러 하나은행이 대장동 특혜 배당에 관여했는지 여부를 추궁해온 것으로 전해졌다.

이 소환조사는 곽상도 의원에 대한 뇌물 혐의를 다지기 위한 행보로 보인다. 곽 의원은 대장동 개발 사업 초기 하나은행 컨소시엄이 무산될 위기에 처하자 화천대유 대주주 김만배 씨의 부탁을 받고 김정태 하나금융지주 회장 측에 영향력을 행사해 사업이 깨지는 것을 막았다는 의혹을 받고 있다. 곽 의원과 김씨, 김 회장은 모두 성균관대 동문이다.

곽 의원의 아들 곽병채 씨는 화천대유에서 근무하고 퇴직금 등 명목으로 50억 원을 받아 논란이 된 바 있다. 검찰은 이 금액을 뇌물로 보고 있다.

검찰은 곽 의원이 화천대유 측에 도움을 준 뒤 사업 수익이 나자 50억원을 요구한 뒤 아들을 통해 수령한 것으로 보고, 곽병채씨 계좌 10개를 동결조치했다.

하나은행은 성남의뜰로부터 약정된 수수료 외에 100억원을 추가로 받았다는 의혹도 있다.

