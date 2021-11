한화시스템, 지속가능경영보고서 첫 발간…ESG 활동 소개

[아시아경제 정현진 기자] 한화시스템이 지난해 ESG(환경·사회·지배구조) 세부 활동과 경영 성과를 담은 지속가능경영보고서를 첫 발간했다고 9일 밝혔다.

한화시스템의 이번 보고서는 환경 부문에서 환경 안전경영, 기후변화 대응 활동을 공개하고 사회 부문에서 사회공헌, 품질경영, 동반성장, 지배구조 부문에서 윤리 및 준법경영, 정보보호 유출방지 체계, 전사 리스크 관리 등의 성과를 소개했다. 또 글로벌 방산전자와 ICT 스마트 솔루션 공급자로서 '초연결·초지능·초융합의 기술로 함께하는 미래'를 만들어 나가겠다는 지속가능경영 비전을 선보였다.

어성철 한화시스템 대표이사는 "지속가능경영보고서 발간을 통해 당사의 재무적 성장과 윤리경영, 동반성장, 친환경 활동 등 비재무적 요소와 ESG 성과를 이해관계자들과 투명하게 공유하고자 한다"면서 "기술 경쟁력은 더욱 강화하고 포스트 코로나 시대에 높아진 기업의 사회적 책임과 역할에도 최선을 다 하겠다"고 말했다.

한화시스템의 지속가능경영보고서는 국제 ESG 정보공개 가이드라인 'GRI 스탠다드'와 미국 지속가능회계기준위원회(SASB), 기후변화 재무정보공개 태스크포스(TF)인 'TCFD' 권고안에 따라 작성됐다. 한국경영인증원(KMR)의 제3자 검증도 완료했다.

앞서 한화시스템은 지난달 26일 한국기업지배구조원(KCGS)에서 발표한 '2021년 상장기업 ESG 등급평가'에서 올해 첫 심사대상에 올라 종합평가 A등급을 획득했다. 한화시스템은 지난 6월 ESG 위원회를 신설하고 위원 3명 가운데 2명을 사외이사로 구성했다. 또 지난 5월 중기부 주관 '자상한 기업 2.0'기업으로 선정됐으며 청년고용 창출·유연한 업무환경 조성으로 지난해부터 2년 연속 고용노동부 주관 '대한민국 일자리 으뜸기업'에 올랐다.

