[아시아경제 이관주 기자] 경찰대학 치안정책연구소는 9~10일 양일간 '메타버스 범죄, 가상인가? 현실인가?' '치안 자율주행의 방향과 과제'를 주제로 학술 웹세미나를 개최한다고 밝혔다.

이번 세미나는 치안정책연구소 설립 41주년을 기념해 비대면 시대를 맞아 급변하는 치안환경 변화에 선제적으로 대응하기 위해 메타버스 가상현실 범죄 대응방안, 자율주행 상용화 대비 사이버 안전 확보 방안 등을 주제로 마련됐다.

김창룡 경찰청장은 "치안환경의 급속한 변화와 더불어 다양한 위험이 국민의 일상에 새로 나타났다"며 "문제해결 위주의 경찰활동을 조직에 체질화할 것"이라고 강조했다.

이관주 기자 leekj5@asiae.co.kr