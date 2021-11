루트락, 인공관절 생산 천안공장 준공…미국 FDA 승인 제품 생산

멸균·포장 공정 등 최첨단 생산라인 갖춘 생산체계 구축

"국내는 물론 미국 등 해외시장 겨냥해 생산량 확대 가능"

[아시아경제 박형수 기자] 인공관절 전문기업 루트락이 미국 식품의약국(FDA) 승인을 받은 인공고관절 제품 생산을 위한 천안공장 준공식을 가졌다고 9일 밝혔다.

루트락 천안공장은 MCT 가공에서 폴리싱 및 멸균·포장 공정에 이르기까지 인공관절 전 공정과 항균 골시멘트 생산시설 등 자체 생산체계를 갖추고 있다. 루트락은 엘앤케이바이오메드 관계사다.

천안공장 준공식에는 루트락 박종진 대표, 유대선 생산본부장 등 임직원과 엘앤케이바이오메드 박근주 대표, 기성욱 부회장, 문종훈 연구소장 등이 참석했다. 아울러 공주현대병원 권순행 원장과 성아정밀공업, 천지산업 등 협력업체 임직원도 함께 했다.

루트락은 외주 생산을 통해 제품을 공급받았다. 자체 생산 공장을 준공하면서 국내시장은 물론 미국시장 등 늘어나는 주문 물량에 맞춰 생산량을 늘릴 준비를 끝냈다.

박종진 루트락 대표는 준공식에서 "코로나19 사태로 글로벌 경제가 불확실한 와중에 중소 벤처기업이 대규모 투자를 결정한 것 자체에 우려의 목소리가 작지 않았다"고 토로했다. 이어 "하지만 ‘위드 코로나’ 시행과 더불어 팬데믹 터널에서 점차 벗어나면서 인공관절에 대한 수요가 늘고 있어 전망은 밝다"고 말했다.

박 대표는 "‘위기는 곧 기회’라는 말이 있듯이 어려운 시기에 내린 과감한 결단이 더 큰 미래를 꿈꿀 수 있게 해줬다"며 "천안공장은 루트락의 핵심경쟁력이자 국내 인공관절 생산 전초기지 역할을 할 것"이라고 강조했다.

루트락 천안공장은 전용라인을 구축해 생산 효율성을 높였다. 연구·개발 전용라인을 통한 제품개발 시간 단축과 이를 통한 고객만족도를 높일 수 있다.

증설에 따른 생산량 증대뿐만 아니라 정밀가공 부품을 효율적으로 제작하기 위한 MCT와 폴리머싱, 쇼트머신, 초음파세척기 등 최첨단설비 도입에 따라 제품의 품질도 향상될 것으로 전망된다.

유대선 생산본부장(공장장)은 "천안공장은 국내 최첨단 의료용 가공설비의 도입으로 생산량은 늘리면서 제조원가는 줄일 것"이라며 "고객의 다양한 요구에 신속하게 대응할 수 있고 이를 통한 고객 로열티 상승으로 경쟁사보다 경쟁 우위를 확보할 것"이라고 말했다.

회사 관계자는 "루트락은 인공슬관절(무릎관절) 분야에서 FDA 승인을 받은 기술력을 바탕으로 현재 인공고관절(엉덩이관절) 제품도 FDA 승인 신청을 진행 중"이며 "인공고관절 수술시 박테리아 감염으로 인한 수술 휴유증을 차단하기 위한 항균성 골 시멘트를 개발해 올 연말부터 판매할 예정"이라고 말했다.

2014년 설립한 루트락은 자사개발 인공관절 제품인 센트락(CentLoc)의 개발·판매를 시작으로 한국인 체형에 맞는 인공관절을 개발하고 있다. 외국산 제품에 의존하던 국내 시장에서 인공관절 국산화를 성공했다. 지난 3월에는 인공관절 국산화에 기여한 공로로 ‘2021년 대한민국 글로벌 크라운대상’ 국제부문 기업상을 수상했다.

박형수 기자 Parkhs@asiae.co.kr