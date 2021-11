목포시 ‘지역발전 시킬 아이디어 공모해요’

지역경제 활성화 아이디어 21일까지 접수

[아시아경제 호남취재본부 정승현 기자] 전남 목포시는 전 국민을 대상으로 ‘생각을 나누고 지혜를 모으는 통통 톡톡 아이디어 공모’를 실시한다고 9일 밝혔다.

이번 공모전은 아이디어를 시정에 반영하고 시민이 체감하는 공감시정을 구현하기 위해 마련됐다.

공모 주제는 ▲목포시 미래 성장과 발전에 기여할 아이디어(미래3대 전략산업 ▲위드 코로나 시대 지역 경제 활성화를 위한 아이디어 등으로 시정 발전을 위한 제안을 자유롭게 개진할 수 있다.

목포시정 발전에 관심이 있는 국민이라면 누구나 인터넷 국민신문고, 우편, 팩스 등을 통해 제안서를 제출할 수 있으며, 서식은 목포시 홈페이지에서 내려 받아 작성하면 된다.

시는 오는 21일까지 아이디어를 접수받으며 제안된 아이디어를 심사해 연말까지 우수제안을 선정하고, 채택 등급에 따라 최고 300만원 이내의 시상금을 지급할 계획이다.

자세한 사항은 홈페이지에 게재된 공고문을 확인하거나 목포시 기획예산과로 문의하면 된다.

시 관계자는 “위드 코로나 시대를 맞아 지역 경제 활성화와 미래 성장을 위한 참신한 아이디어를 가진 분들의 적극적인 참여를 바란다”고 밝혔다.

