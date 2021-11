"올 겨울, 아이와 함께" 포시즌스 호텔 서울, '패밀리 페스티브' 패키지

[아시아경제 김유리 기자] 포시즌스 호텔 서울은 도심 속에서 아이와 함께 크리스마스 호캉스를 즐기기 좋은 '패밀리 페스티브' 패키지를 선보인다고 9일 밝혔다.

다음달 20일부터 1월31일까지 투숙 가능한 '패밀리 페스티브' 패키지는 아이를 동반한 가족을 위한 혜택이 포함됐다. 아이의 짐이 많은 가족을 배려해 호텔 입실 시 발렛파킹 서비스가 무료로 제공되며, 객실 내 키즈 텐트를 무료로 세팅해 아이에게 도심 속 캠핑을 온 것 같은 재미를 선사한다. 그림아트스튜디오 청담 본원 선생님과 함께 아이가 원하는 향의 향수를 만들 수 있는 '마이퍼퓸' 키즈 액티비티 1회 무료 참여 혜택도 포함된다.

주말에는 키즈라운지가 운영되며 주중 투숙 시 버블아트 놀이가 가능한 두디버블 세트를 선물로 제공한다. 호텔의 시그니처 불독 인형과 담요가 크리스마스 선물로 제공되며 키즈 슬리퍼, 목욕가운, 헤어&바디 제품 등도 준비됐다.

객실 1박, 업그레이드된 더마켓키친의 조식뷔페 3인(성인 2인·48개월 미만 유아 1인), 마이퍼퓸 키즈 액티비티 무료 참여 및 다양한 키즈 프로그램 이용 혜택, 불독인형과 담요 선물, 키즈 텐트 무료 세팅, 발렛파킹 무료 서비스 등이 포함됐다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr