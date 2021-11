"5G·AI·메타버스 최적화"…삼성전자, 차세대 모바일 D램 개발

EUV 공정 적용 14나노 기반…업계 최초

전 세대 대비 동작속도 1.3배 향상

소비전력 효율도 20% 개선

[아시아경제 김흥순 기자] 삼성전자가 업계 최초로 극자외선(EUV) 공정을 적용한 14나노 모바일 D램을 개발했다. 5G와 인공지능(AI), 메타버스(확장가상세계) 등 첨단 산업이 등장하면서 초고속 데이터 처리가 필요한 시장 상황을 염두에 둔 차세대 메모리로 이 분야 기술 '초격차'를 확보하는 데 힘이 실릴 전망이다.

삼성전자는 초고속 데이터 서비스 시장의 성장을 주도할 14나노 기반 차세대 모바일 D램 'LPDDR5X'를 업계 최초로 개발했다고 9일 밝혔다. DDR는 국제반도체표준협의기구(JEDEC)에서 규정한 D램의 표준규격 명칭으로 5세대까지 진화했다. 'LP'가 붙으면 스마트폰 등 모바일용으로 개발된 저전력 메모리를 뜻한다.

삼성전자가 새로 개발한 LPDDR5X는 동작 속도가 현존하는 모바일 D램 중 가장 빠른 최대 8.5Gbps다. 앞서 삼성전자가 지난해 하반기 업계 최초로 양산했던 16GB LPDDR5의 동작 속도(6.4Gbps)와 비교해 1.3배 빠르다고 회사 측은 설명했다. 이번 제품에는 또 업계 최선단 14나노 공정을 적용해 기존 LPDDR5 대비 소비전력 효율도 약 20% 개선했다.

삼성전자는 LPDDR5X의 단일칩 용량을 16GB으로 개발하고 모바일 D램 단일 패키지 용량을 최대 64GB까지 확대해 5G 시대 고용량 D램 수요에 적극 대응한다는 계획을 제시했다. 이에 따라 올해 말부터 글로벌 IT 고객사와의 기술 협력을 통해 신규 솔루션의 시장을 확대할 예정이다.

세계 메모리 반도체 시장을 주도하는 삼성전자는 모바일 D램 분야에서도 수년간 기술 리더십을 유지해 왔다. 5세대 모바일 D램 분야에서도 2018년 8GB LPDDR5 D램을 개발한데 이어 2019년 12GB LPDDR5 모바일 D램, 2020년 16GB LPDDR5 모바일 D램을 업계 최초로 양산하는 성과를 올렸다. 시장조사기관 옴디아에 따르면 삼성전자의 올해 2분기 글로벌 모바일 D램 시장점유율은 55%로 전체 1위다. 2위 업체와 비교해 2배 안팎의 점유율 격차를 유지하고 있다.

황상준 삼성전자 메모리사업부 DRAM설계팀 전무는 "최근 증강현실, 메타버스, AI 등 고속으로 대용량의 데이터 처리가 필요한 첨단 산업이 확대되고 있다"며 "이번 LPDDR5X를 통해 모바일 시장뿐만 아니라 서버, 오토모티브 시장까지 고성능 저전력 메모리 수요를 창출해 나갈 것"이라고 말했다. 그러면서 "향후에도 지속적으로 성능과 전력 효율을 개선해 첨단 모바일 D램 라인업을 확대할 계획"이라며 "프리미엄 D램 수요에 안정적으로 대응할 수 있는 양산 체제를 구축해 시장 리더십을 더욱 강화해 나가겠다"고 덧붙였다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr