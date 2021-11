하얏트 글로벌 객실 특가 프로모션…내년 상반기까지 최대 15% 할인

[아시아경제 김유리 기자] 하얏트 호텔&리조트는 일일 요금 기준 최대 15% 할인 혜택을 제공하는 '하얏트 글로벌 객실 특가 프로모션'을 진행한다고 9일 밝혔다. 국내 6개 하얏트 호텔(안다즈 서울 강남, 그랜드 하얏트 서울, 파크 하얏트 서울, 그랜드 하얏트 인천, 파크 하얏트 부산, 그랜드 하얏트 제주)에서도 투숙일 기준 내년 4월30일까지 혜택이 적용된다.

예약 기간은 오는 11월9일부터 12월21일까지다. 투숙 기간은 11월10일부터 내년 4월30일까지다. 모든 예약 고객 대상 최대 할인율 15%가 제공된다. 호텔 측은 "크리스마스 및 연말, 내년 상반기 여행을 미리 준비하는 고객들은 서둘러 예약하는 것이 좋다"고 말했다. 무료 로열티 멤버십인 하얏트 월드 가입자는 객실 할인 외에도 다이닝, 스파 등 호텔 부대시설 이용에 대한 포인트 적립 혜택을 받을 수 있다.

국내 하얏트 호텔 6곳은 인기 여행지인 서울, 인천, 부산, 제주에 위치했다. 개인의 스타일을 중시하는 럭셔리 라이프스타일 브랜드 안다즈 서울 강남은 압구정역에 있다. 밝고 세련된 컬러감이 특징이다. 55인치 이상인 대형 TV와 무료 객실 미니바(주류 제외), 실내 수영장, 조각보 레스토랑 등 호텔 시설을 이용할 수 있다.

파크 하얏트 브랜드는 서울과 부산에 있다. 파크 하얏트 서울은 객실 전면 통유리 창으로 강남 테헤란로 도심 전경을 감상할 수 있다. 자연 화강암 등으로 만든 욕실에선 도심 전망을 배경으로 배스 타임을 즐길 수 있다. 파크 하얏트 부산에선 호텔 곳곳에서 광안대교와 이국적인 요트 선착장 전경을 볼 수 있다.

서울, 인천, 제주에 위치한 그랜드 하얏트 브랜드는 대규모 객실과 레스토랑, 가족 특화 프로그램 등 다양한 시설 및 서비스를 갖춘 프리미엄 호텔 브랜드다. 남산에 있는 그랜드 하얏트 서울은 객실 통유리창을 통해 계절의 변화를 느낄 수 있는 남산과 한강 을 감상할 수 있다. 다음달 3일부터는 아이스링크도 이용 가능하다. 그랜드 하얏트 인천은 이색적인 공항 전망 및 영종도의 아름다운 낙조를 감상할 수 있다. 특급 호텔 중 유일한 어린이 전용 수영장을 포함해 총 3개의 수영장을 갖추고 있다. 아시아 최대 규모의 하얏트 호텔인 그랜드 하얏트 제주는 공항에서 10분 거리에 있다. 넓은 객실과 바다·한라산 등을 바라볼 수 있는 통유리창을 갖췄다. 그랜드 키친, 카페 8, 녹나무, 포차 등에서 조식을 즐길 수 있다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr