[아시아경제 문혜원 기자] 이연에프엔씨는 자사 온라인 쇼핑몰 ‘한촌몰’에서 상온 국물 간편식 5종을 새롭게 선보였다고 9일 밝혔다.

상온 국물 간편식은 정성으로 우려낸 육수 제품 2종과 한 끼 식사로 먹기 좋은 국·찌개 제품 3종이다.

육수 제품은 순수 사골만을 사용한 ‘설렁탕집 사골곰탕육수’와 진한 양지의 담백한 맛의 ‘설렁탕집 양지고기육수’로 각종 요리의 베이스로 활용하기 좋다.

국·찌개 제품으로는 ▲부드럽게 불린 황태와 국내산 콩나물, 무를 넣어 시원한 국물과 아삭한 식감을 자랑하는 ‘콩나물 황태해장국’ ▲호주청정우와 배추우거지, 대파 등을 넣은 칼칼하고 얼큰한 ‘소고기 장터해장국’ ▲모듬햄 4종과 파마산 치즈, 숙성 김치를 넣은 송탄식 스타일의 ‘햄듬뿍 부대찌개’를 선보였다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr