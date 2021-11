현대차, 고대의료원과 '스마트 의료기기-이동형 병원' 공동 연구·개발

거동불편 환자 및 취약계층 치료 활용

[아시아경제 유제훈 기자] 현대자동차는 지난 8일 서울 성북구 소재 고려대학교 메디사이언스 파크에서 고대의료원과 '스마트 의료기기-이동형 병원 개발 공동 연구 업무협약(MOU)'을 체결했다고 9일 밝혔다. 이날 협약식엔 지영조 현대자동차그룹 이노베이션 담당 사장, 김영훈 고대 의무부총장 겸 의료원장 등이 참석했다.

이번 협약에 따라 현대차와 고대의료원은 오는 2023년 4월까지 18개월간 노령, 질병, 부상, 출산 등의 이유로 거동이 불편한 환자와 취약계층에 원활한 의료 서비스를 제공하기 위한 방문 진료서비스를 연구·시범운영 할 방침이다.

구체적으로 현대차는 소형 스포츠유틸리티차량(SUV)과 대형버스를 지원하고, 고대의료원은 이 차량을 이용해 요양원과 거동불편자의 거주지 등을 방문 진료하게 된다. 현대차가 제공할 차량엔 각종 첨단 기술이 탑재된 스마트 의료기기가 장착돼 다양한 치료와 검사가 가능하며, 고대의료원의 클라우드 기반 병원정보시스템과 연계해 질병 진단부터 치료까지 통합 지원하는 '모바일 병원 시스템'이 구축될 예정이다.

지 사장은 "이번 업무협약을 통해 병원 접근성이 낮은 의료 소외계층에게도 원활한 의료 서비스를 제공할 수 있을 것으로 기대한다"면서 "앞으로도 의료 서비스 사각지대에 놓인 이웃을 위한 사업을 지속적으로 펼쳐 나갈 것"이라고 밝혔다.

김 원장도 "고대의료원은 사회적 약자였던 여성을 위한 여자의학 교육기관으로 출발해 의료사각지대에 병원을 열고 인술을 펼치며 성장 발전해왔다"며 "현대차와의 협업을 통해 노인과 의료 혜택을 받기 어려운 취약계층의 건강을 증진시키고 국내 최고 사회적 의료기관이라는 목표에 한 걸음 더 나아갈 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다.

