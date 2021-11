주민 신고 고독사 위기 삶 살렸다...강동구 '위기가구 신고포상금' 제도 첫 포상금 지급

동주민센터 또는 위기가구 신고채널 통해 누구나 쉽게 신고 가능

[아시아경제 박종일 기자] 지난 달 위기가구 신고채널을 통해 접수된 한 주민의 신고가 고독사 위기에 처했던 한 사람의 삶을 살렸다.

강동구에 거주 중인 김모씨는 오랜 기간 각종 질환을 앓고 있었다. 병환으로 경제활동이 어려워 공과금조차 감당하기 어려운 수준이었고, 가족 관계마저 끊어져 도움을 받을 곳 하나 없이 기본적인 생활마저 불가능한 지경에 이르렀다. 희망의 끈을 놓았을 지도 모를 김모씨를 평소 오며가며 돌봐주던 이웃 주민이 그냥 지나치지 않고 구청에 신고, 김모씨는 긴급 병원치료, 생계비, 성품 지원 등 맞춤형 복지서비스를 지원받을 수 있게 됐다.

이제 김모씨는 건강을 회복하면 일을 다시 시작해야겠다는 자립에 대한 희망도 생겼다.

이와 같이 복지사각지대에 놓인 주민을 적극 발굴하기 위해 강동구(구청장 이정훈)는 지난 5월부터 ‘위기가구 신고 포상금 제도’를 운영해 오고, 지금까지 위기가구를 발굴한 주민 4명에게 포상금이 지급됐다.

위기가구 신고는 관할 동주민센터 또는 카카오톡 채널 '위기가구 찾고, 빗살머니 받고!'를 통해 누구나 빠르고 쉽게 어려운 이웃을 위해 도움을 요청할 수 있다.

위기가구로 신고 된 주민이 기초생활수급자로 선정되면 신고를 한 주민에게 1건 당 3만원 포상금이 지급, 포상금은 지역경제 활성화를 위해 지역화폐인 빗살머니로 지급된다.

이정훈 강동구청장은 “코로나19 장기화로 이웃 간의 거리가 점점 멀어지는 상황에서 작은 관심이 누군가에게는 큰 희망이 될 수 있다”며 “위기가구 신고 포상금 제도가 지속적으로 어려운 이웃에 대한 관심을 불러 일으켜 주민이 서로 돕는 공동체적 사회로 나아가는 마중물이 될 것으로 기대한다”고 말했다.

