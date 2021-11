[클릭 e종목]"비에이치, 내년 역대급 실적 내놓을 것"

KB증권 보고서

[아시아경제 이민지 기자] KB증권은 9일 비에이치에 대해 실적 개선세를 이어갈 것으로 예상된다며 투자의견 매수와 목표주가 2만4000원을 유지했다.

올해 4분기 실적은 매출액 2957억원, 영업이익 312억원으로 전년동기대비 각각 28%, 1130% 성장할 것으로 예측된다. 북미고객사의 경우 2021년형 모델 출하량은 6개월 기준 1억대에서 9000만대로 전년 대비 10% 감소할 것으로 예상되지만 비에이치의 매출액은 오히려 늘어날 것으로 전망된다.

이창민 연구원은 “판매가 부진했던 미니 모델 대신 프로 모델과 프로 맥스 모델을 중심으로 RFPCB를 공급하고 있어 공급 물량과 평균판매가격 모두 지난해 대비 양호한 흐름을 보여주고 있다”며 “삼성전기의 RFPCB 사업 철수로 고객사 내 점유율이 상승하고 있다”고 말했다. 국내 고객사의 경우 부품 단가가 높은 폴더블폰 판매 호조세가 지속되고 있고, 차세대 플래그십폰 관련 매출이 일부 반영돼 전년동기 대비 18% 증가할 것으로 예상된다.

내년 비에이치의 예상 매출액은 1조662억원, 영업이익 995억원으로 전년동기대비 15%, 69% 성장해 역대 최대 실적을 경신할 것으로 추정된다. 경쟁사였던 삼성전기의 RFPCB 사업 철수로 삼성디스플레이 내 점유율이 55%에서 70%로 상승해 국내와 북미 주요 고객사 매출 확대로 이어질 것으로 전망되기 때문이다.

이창민 KB증권 연구원은 “반도체 공급 부족과 중국 전력난에 따른 생산 차질 가능성은 존재하지만 예상치 못한 고객사 오더컷이 발생하더라도 북미 고객사 핵심 소비자층의 높은 브랜드 로열티를 고려할 경우 수요는 사라지지 않고 이연될 것”이라고 말했다. 또 국내 고객사의 폴더블 스마트폰 판매량이 전년 700만대에서 1400만대로 크게 증가할 것으로 전망됨에 따라 RFPCB단독 공급업체로서의 수혜도 기대된다.

