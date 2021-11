위니아에이드, '딤채 김장 페스타' 실시…"최대 100만원 혜택"

[아시아경제 정현진 기자] 대유위니아그룹 위니아에이드가 전문점인 위니아딤채스테이에서 김치냉장고 딤채, 위니아세탁기, 위니아프렌치 냉장고를 구입하는 고객을 대상으로 '딤채 김장 페스타' 행사를 진행한다고 9일 밝혔다.

특가 할인 프로모션 대상 제품은 딤채 스탠드형 4개 모델과 프리미엄 양문형 냉장고인 위니아프렌치 3개 모델, 위니아 드럼 세탁기 5개 모델, 일반세탁기 2개 모델로 총 14개 제품이다. 이벤트는 모델에 따라 최대 100만원까지 할인 혜택이 주어진다. 또 냉장고, 세탁기 등 딤채와 함께 행사 가전 제품 2대를 동시에 구매하는 고객은 위니아딤채스테이와 위니아e샵에서 사용할 수 있는 최대 70만포인트도 제공된다. 2022년형 딤채 행사 모델을 구입하는 고객에게는 사은품도 추가로 증정한다.

세탁기의 경우 특가할인 이벤트와 함께 보상판매도 진행한다. 브랜드에 상관없이 기존에 사용하던 가정용세탁기를 반납하고 행사 대상 위니아세탁기를 구입하는 고객은 최대 10만원까지 보상을 받을 수 있다. 또 위니아세탁기를 구입한 고객 1000명에게 선착순 사은품도 증정한다.

이 밖에 이번 행사를 통해 제품을 구입하는 고객이 위니아딤채스테이 전문점과 연계된 제휴카드를 사용해 결제하면 장기할부 무이자 24개월 혹은 36개월로 구매할 수 있는 혜택도 제공한다. 결제금액 따라 최대 25만원의 청구할인도 받을 수 있다.

위니아에이드 관계자는 "본격적인 김장철을 맞이해 소비자에게 다양한 혜택을 제공하기 위해 기획됐다"면서 "위니아에이드는 앞으로도 소비자를 위한 다양한 행사를 지속적으로 펼쳐나가겠다"고 말했다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr