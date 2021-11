제넨셀·세종메디칼·한국파마, 코로나 치료제 상용화 MOU…약가 경쟁력 우위

기술이전 및 국내외 판권 등 협의

3사 강점 살려 해외시장 공략

[아시아경제 박형수 기자] 제넨셀은 최대주주인 세종메디칼 세종메디칼 258830 | 코스닥 증권정보 현재가 5,020 전일대비 125 등락률 +2.55% 거래량 24,499,879 전일가 4,895 2021.11.08 13:45 장중(20분지연) 관련기사 "테슬라 손잡는다" 2차전지 황금株 공개수익률 신화! “제2의 SK바이오사이언스” 찾았습니다! 또 한 번 신기록 달성!임상 3상완료! “한국비엔씨” 뛰어 넘을 NEW 바이오! close , 전략적 투자자(SI)인 한국파마 한국파마 032300 | 코스닥 증권정보 현재가 54,200 전일대비 100 등락률 -0.18% 거래량 359,955 전일가 54,300 2021.11.08 13:45 장중(20분지연) 관련기사 임상 3상완료! “한국비엔씨” 뛰어 넘을 NEW 바이오!임상 3상완료! “한국비엔씨” 뛰어 넘을 NEW 바이오!제넨셀, 코로나 치료제 임상 승인에 투자사 한국파마·KH필룩스 주목 close 와 경구용 코로나19 치료제 ‘ES16001’의 상용화를 공동 추진하기로 했다고 8일 밝혔다.

제넨셀, 세종메디칼 세종메디칼 258830 | 코스닥 증권정보 현재가 5,020 전일대비 125 등락률 +2.55% 거래량 24,499,879 전일가 4,895 2021.11.08 13:45 장중(20분지연) 관련기사 "테슬라 손잡는다" 2차전지 황금株 공개수익률 신화! “제2의 SK바이오사이언스” 찾았습니다! 또 한 번 신기록 달성!임상 3상완료! “한국비엔씨” 뛰어 넘을 NEW 바이오! close , 한국파마 한국파마 032300 | 코스닥 증권정보 현재가 54,200 전일대비 100 등락률 -0.18% 거래량 359,955 전일가 54,300 2021.11.08 13:45 장중(20분지연) 관련기사 임상 3상완료! “한국비엔씨” 뛰어 넘을 NEW 바이오!임상 3상완료! “한국비엔씨” 뛰어 넘을 NEW 바이오!제넨셀, 코로나 치료제 임상 승인에 투자사 한국파마·KH필룩스 주목 close 등 3사 대표는 이날 서울 강남구 한국파마 한국파마 032300 | 코스닥 증권정보 현재가 54,200 전일대비 100 등락률 -0.18% 거래량 359,955 전일가 54,300 2021.11.08 13:45 장중(20분지연) 관련기사 임상 3상완료! “한국비엔씨” 뛰어 넘을 NEW 바이오!임상 3상완료! “한국비엔씨” 뛰어 넘을 NEW 바이오!제넨셀, 코로나 치료제 임상 승인에 투자사 한국파마·KH필룩스 주목 close 본사에서 전략적 제휴를 통해 ‘ES16001’ 개발 및 생산, 기술이전, 판매 등에 협력한다는 내용의 업무협약(MOU)을 체결했다.

3사 대표와 임직원, ‘ES16001’의 개발자인 강세찬 제넨셀 기술경영위원장 겸 경희대 교수(한방생명공학과), 제넨셀의 글로벌 임상 및 기술수출 제휴사인 스위스 RDP파마 연구진 등이 참석했다.

‘ES16001’은 국내 자생 식물 담팔수의 잎에서 추출한 신소재 기반의 신약후보물질로, 우리나라와 유럽 3개국, 인도 등 5개국에서 글로벌 임상이 추진되고 있다. 지난달 26일 우리나라 식약처에서 가장 먼저 다국가 형태의 제2?3상 임상시험계획(IND)이 승인됐으며, 나머지 국가의 IND 신청은 준비 중이다.

협약에 따라 3사는 향후 각각의 강점을 살려 해외 시장에 진출하게 된다. 제넨셀이 유럽과 동남아시아 우선 공략에 나서는 한편, 세종메디칼 세종메디칼 258830 | 코스닥 증권정보 현재가 5,020 전일대비 125 등락률 +2.55% 거래량 24,499,879 전일가 4,895 2021.11.08 13:45 장중(20분지연) 관련기사 "테슬라 손잡는다" 2차전지 황금株 공개수익률 신화! “제2의 SK바이오사이언스” 찾았습니다! 또 한 번 신기록 달성!임상 3상완료! “한국비엔씨” 뛰어 넘을 NEW 바이오! close 은 기존 글로벌 네트워크를 이용해 세계 시장 개척을 추진한다는 계획이다. 한국파마 한국파마 032300 | 코스닥 증권정보 현재가 54,200 전일대비 100 등락률 -0.18% 거래량 359,955 전일가 54,300 2021.11.08 13:45 장중(20분지연) 관련기사 임상 3상완료! “한국비엔씨” 뛰어 넘을 NEW 바이오!임상 3상완료! “한국비엔씨” 뛰어 넘을 NEW 바이오!제넨셀, 코로나 치료제 임상 승인에 투자사 한국파마·KH필룩스 주목 close 는 동아시아, 중동을 포함한 양 사 이외 지역을 맡고, 의약품의 생산도 담당하게 된다.

협약이 의약품 생산 및 판권에 대한 독점 계약의 의미는 아니라고 제넨셀 측은 설명했다. 이성호 제넨셀 공동대표는 "최근 승인받은 코로나19 치료제 임상 준비를 순조롭게 진행하고 있다"며 "투자한 기업들과 협력을 강화해 사업개발 분야에서 시너지 효과를 낼 것"이라고 말했다.

이재철 세종메디칼 세종메디칼 258830 | 코스닥 증권정보 현재가 5,020 전일대비 125 등락률 +2.55% 거래량 24,499,879 전일가 4,895 2021.11.08 13:45 장중(20분지연) 관련기사 "테슬라 손잡는다" 2차전지 황금株 공개수익률 신화! “제2의 SK바이오사이언스” 찾았습니다! 또 한 번 신기록 달성!임상 3상완료! “한국비엔씨” 뛰어 넘을 NEW 바이오! close 대표는 "당사가 갖추고 있는 의료기기 해외영업망을 활용해 신약의 유통과 판매를 지원할 예정"이며 "제넨셀의 신약 연구개발 투자를 통해 그룹의 미래 성장동력을 확보할 것"이라고 설명했다.

박은희 한국파마 한국파마 032300 | 코스닥 증권정보 현재가 54,200 전일대비 100 등락률 -0.18% 거래량 359,955 전일가 54,300 2021.11.08 13:45 장중(20분지연) 관련기사 임상 3상완료! “한국비엔씨” 뛰어 넘을 NEW 바이오!임상 3상완료! “한국비엔씨” 뛰어 넘을 NEW 바이오!제넨셀, 코로나 치료제 임상 승인에 투자사 한국파마·KH필룩스 주목 close 대표는 "최근 유럽 임상수탁기관 원격 실사를 마치는 등 제넨셀의 국내 임상시험 제제에 이어 상용화 의약품을 전 세계에 안정적으로 공급하기 위한 준비에 만전을 기하고 있다"고 했다.

한편 ‘ES16001’은 천연물 기반이라 다중 타깃 치료가 가능해 변이 바이러스에도 대응할 수 있고, 타 경구용 치료제 대비 부작용이 적고 약가도 낮을 것으로 기대되고 있다.

박형수 기자 Parkhs@asiae.co.kr