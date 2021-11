요소수 품귀 사태 범정부 논의 본격화…기재차관 회의 소집

[세종=아시아경제 김현정 기자] 정부가 중국발(發) 요소수 품귀 사태에 대한 대책 마련을 위해 범정부 차원의 논의를 본격화 한다.

8일 기획재정부에 따르면 이억원 기재부 1차관은 이날 오전 산업통상자원부와 환경부, 공정거래위원회 등 관계부처 1급 회의를 주재하고 요소수 사태에 대해 논의할 예정이다. 정부는 이날 회의를 거쳐 관련 범정부 태스크포스(TF)를 발족하고, 이를 중심으로 추가적인 대응책을 마련해 나갈 것으로 보인다.

이에 앞서 전날에는 홍남기 부총리 겸 기획재정부 장관이 대외경제안보전략회의를 개최하고, 외교채널을 동원한 요소수 수입과 매점매석 행위 금지·단속 방안을 발표했다. 정부는 이번주 호주에서 2만리터(ℓ)의 요소수를 수입키로 한 바 있으며, 수급 안정을 위해 오는 8일부터 매점매석 행위를 금지하고 관계부처 합동단속도 시행한다고 밝혔다.

발표된 고시에 따르면 기존 월평균 판매량보다 10%를 초과해 보관하거나, 수입·제조 또는 매입한 날부터 10일 이내 판매하지 않았을 경우 등이 매점매석 행위에 해당된다. 요소수를 매점매석하다 적발되면 3년 이하의 징역 또는 1억원 이하의 벌금에 처해진다.

