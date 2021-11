[아시아경제 임혜선 기자] 생활뷰티기업 애경산업의은 대표 화장품 브랜드 에이지투웨니스(AGE 20’s)에서 ’(에이지투웨니스)에서 '에센스 커버 팩트 HE'를 새롭게 출시한다고 8일 밝혔다.

이 제품은 ‘콜라겐 바이옴 에센스’를 73% 함유해 메이크업과 동시에 주름개선(안티에이징) 효과에 도움을 주는 에센스 커버 팩트다. ‘콜라겐 바이옴 에센스’는 ‘콜라겐’과 피부의 마이크로바이옴 환경을 만들어 주는 ‘제주 비단망사추출물’을 담았다. 제주 비단망사추출물은 AGE 20’s만의 최신 특허 성분이다. 또한 순도 99.9%의 24K 골드 성분도 함유했다.

제품은 모던 베이지, 톤업 화이트, 리얼 골드 옐로우, 생기핑크 등으로 구성됐다.

