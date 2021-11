[클릭 e종목]"MLB 중국 수출 고성장"…F&F, 목표가 110만원

[아시아경제 지연진 기자]신영증권은 F&F F&F 383220 | 코스피 증권정보 현재가 945,000 전일대비 53,000 등락률 +5.94% 거래량 68,493 전일가 892,000 2021.11.05 15:30 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목] 질주하는 F&F…영업이익률 30% 눈앞삼성그룹주 2.5兆 판 외국인…양손엔 2차전지와 에너지株하락장에도 몸값 뛰는 '숨은 보석주' close 에 대해 중국 사업의 이익비중이 높아진 점을 반영해 실적 추정치를 상향하면서 목표주가를 종전대비 16% 오른 110만원을 제시한다고 8일 밝혔다.

서정연 신영증권 연구원은 "F&F는 가파른 성장이 지속됨에 따라 주가 역시 우상향의 흐름을 유지하고 있다"며 "4분기는 중국 전력난으로 인한 일시적 매장 셧다운과 성수기 시즌 판매를 위한 물량 선수출 등 요인을 감안할 때 3분기대비 성장률은 다소 둔화될 수 있겠으나 성수기만큼 분기 기준 사상 최대 매출과 영업이익을 시현할 것으로 전망된다"고 전했다.

F&F의 3분기 매출액과 영업이익은 전년 동기대비 각각 106%, 659% 증가한 3289억원, 957억원을 달성하며 컨센서스를 웃돌았다. 내수와 해외 사업 매출액이 전년 동기대비 각각 33%, 222% 증가한 것으로 추정되며 해외 사업 매출액에는 국내 면세 매출을 포함시켜 산정했다.

이 회사의 실적을 견인하고 있는 MLB 중국사업은 크게 면세와 수출(현지 대리상), 현지 직영 및 온라인 채널의 세 가지 경로를 통해 이뤄지고 있다. 특히 면세와 수출 부문 매출액이 전년동기대비 각각 60%와 430% 증가하며 고성장을 지속 중이다.

면세 채널을 통한 중국 따이공(도매상) 판매에 주력하던 업체들의 경우 최근 중국 현지 통관 제약과 규제 관련 이슈로 인해 3분기 매출이 주춤했던 반면, F&F는 대리상을 통한 현지 오프라인 매장 확대 전략 덕분에 성장이 가능한 것으로 보인다. 3분기 말 기준 중국 매장 수는 약 390개에 달한 것으로 파악되며 연말께 450여개 매장 확보는 무난할 것으로 예상된다.

서 연구원은 "중국 상해법인의 3분기 영업이익률은 5%를 밑돌며 상반기대비 하락했지만, 중국 사업 이익의 상당부분이 수출형태에 의한 국내 법인에 귀속되고 있다는 점을 감안하면 중국 사업의 영업이익 기여도가 50%를 넘어설 것으로 분석된다"고 설명했다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr