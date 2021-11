SSG닷컴, 상생 펀딩 ‘우르르’ 통해 친환경 상품 판매

[아시아경제 임춘한 기자] SSG닷컴은 오는 21일까지 자체 크라우드 펀딩 서비스 ‘우르르’를 통해 스타트업·사회적 기업이 생산한 친환경 패션·잡화·생활용품 10종을 판매하는 ‘우르르 지구 위크’ 프로모션을 진행한다고 8일 밝혔다.

우르르는 특정 제품에 대해 구매 의향이 있는 고객을 모아 목표 금액과 수량을 달성하면 판매를 진행하는 일종의 크라우드 펀딩 서비스다. 지난 2018년 9월부터 올해 10월까지 총 2400여 건의 펀딩을 진행해 1000곳 이상의 중소기업·스타트업에게 판매 기회를 제공했다.

SSG닷컴은 이번 펀딩의 최소 수량을 100개 미만으로 낮추고, 최대 70%까지 할인하는 행사를 진행해 펀딩 성공률을 높인다는 계획이다. 이번 행사에는 ‘동구밭’, ‘엘에이알’, ‘컨티뉴’ 등이 참여한다.

SSG닷컴 관계자는 “사회적 기업의 판로 확대를 지원하는 동시에, 소비자들이 손쉽게 친환경 소비에 동참할 수 있도록 이번 프로모션을 마련했다”며 “앞으로도 다양한 ESG(환경·사회·지배구조) 경영 활동을 통해 사회적 가치를 창출하는데 힘쓸 계획”이라고 말했다.

