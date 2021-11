광주시교육청 '청소년 주도 자치한마당' 개최

[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 광주광역시교육청이 지난 6일 '2021 청소년 주도 자치한마당-우리가 직접 한다!'를 성황리에 개최했다.

7일 시교육청에 따르면 이번 행사는 우리 지역 청소년이 마을과 학교를 무대로 진로 및 민주시민 실천 활동 사례를 나누기 위해 마련됐다.

이번 행사는'자치한마당'에는 우리지역 청소년 40팀(초등연령 20팀, 중등연령 20팀)이 참가했으며 시교육청과 5·18기념재단, 광주청소년삶디자인센터, 등 지역청소년 동행 단체들의 협업으로 이뤄져 더욱 뜻깊은 자리가 됐다.

시교육청 안석 시민참여담당관은 "배움은 스스로 해내는 과정에서 극대화되고, 이를 위해 역할 부여를 통한 적극적인 참여와 성취 경험이 중요하다"며 "광주의 미래를 이끌 학생들에게 주도적으로 활약할 기회와 권한을 부여하는 교육이 자리매김할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

