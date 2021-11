"엄마가 가진 거 없어서 택시 하냐"…20대 승객, 40대 택시기사에 폭언·폭행

[아시아경제 권서영 기자] 40대의 택시기사가 20대 남성 승객에게 심한 폭언을 듣고 폭행을 당했다며 블랙박스 영상을 공개해 논란이 일었다.

6일 MBC, SBS 등에 따르면 40대의 택시기사 A씨는 전날 새벽 서울 송파구의 한 아파트 단지 인근에 도착해 승객 B씨에게 목적지에 도착했음을 여러 차례 알렸다. 그러나 B씨는 "알았다고요. XX 짜증나게 하네 진짜, 알았다고"라며 A씨를 향해 욕설이 담긴 막말을 했다.

B씨가 택시비를 내지 않자 A씨는 "다 왔으니까 내리라고. 계산하고"라고 B씨에게 거듭 요구했다. 이에 B씨는 "내려보려면 내려봐, 말 안 들어? 내려 봐"라고 A씨를 위협했다. A씨가 이에 응하지 않자 B씨는 운전석으로 향해 기사의 손을 잡아 차량 밖으로 끌어냈으며 A씨는 증거를 남기기 위해 차량 앞쪽으로 이동했다.

두 사람은 블랙박스 카메라가 있는 차량 앞쪽에서 말다툼을 벌였다. 언쟁을 높이던 도중 B씨는 갑자기 A씨를 밀치고 "무슨 대학 나왔냐", "못 배워서 택시 기사 하냐" 등의 발언을 했다. 또 B씨는 "나는 스물여덟이다. 건방지게 돈도 못 버는 XX가", "진짜 불쌍하다. 네 엄마가 가진 게 없길래 이렇게 택시를 타고 있냐"라며 "너 우리 집 얼마인지 아냐. 미안한데 15억이다" 등 심한 수준의 폭언을 퍼부었다.

A씨는 자신이 이를 신고하고 경찰이 도착하기 전까지 약 20분간 B씨가 자신을 발로 차거나 주먹을 휘두르는 등 폭행을 이어갔다고 주장했다. A씨는 B씨의 폭행으로 인해 앞니가 부러진 피해 사진을 함께 공개하기도 했다. 반면 B씨는 경찰 조사에서 본인도 A씨로부터 폭행을 당했다며 쌍방 폭행 사건이라고 주장한 것으로 전해졌다. 경찰은 양측 진술을 바탕으로 사건 경위를 조사할 방침이라고 밝혔다.

