속도내는 민주노총 총파업 수사…또 예정된 도심집회

[아시아경제 정동훈 기자] 경찰이 전국민주노동조합총연맹(민주노총)이 지난달 20일 연 총파업대회와 관련해 부위원장을 조사하는 등 수사에 속도를 내고 있다. 수사본부가 꾸려진 뒤 첫 소환 조사다.

6일 경찰에 따르면 서울경찰청 10·20 불법시위 수사본부는 지난 4일 오후 김은형 민주노총 부위원장을 피의자 신분으로 서울 종로경찰서에서 조사했다.

민주노총은 지난달 20일 기습적으로 경찰청 근처인 서대문역 사거리 일대에서 약 2만7000명(주최 측 추산) 규모의 총파업 대회를 열었다. 경찰은 집회가 끝난 뒤 서울경찰청 수사부장을 본부장으로 하는 67명 규모의 수사본부를 편성해 즉각 수사에 나서면서 민주노총 관계자 10여 명에게 출석을 요구했다.

민주노총 측은 경찰에 김 부위원장을 시작으로 차례대로 소환 조사를 받겠다는 입장을 전달한 것으로 알려졌다. 또 경찰은 이날 김 부위원장과 전종덕 사무총장 등 일부 집회 참가자를 상대로 압수수색 영장을 집행해 휴대전화를 압수하고 총파업대회 관련 자료를 확보한 것으로 전해졌다.

한편 민주노총은 이달 13일 서울 도심에서'전태일 열사 정신계승 2021 전국노동자대회'를 열기로 했다. 민주노총은 서울 시내 4개 지역에서 집회를 하고, 접종 완료자 499명씩 한 무리를 이뤄 70m씩 거리를 두고 세종대로 등에 모여 행진하는 집회 계획을 냈다. 이에 서울시는 금지 통보를 했다.

