KT, 통신장애 고객 보상절차 돌입…전용 홈페이지·콜센터 운영

[아시아경제 조슬기나 기자] KT가 최근 통신 장애 사태와 관련한 본격적인 고객 보상 절차에 돌입했다.

KT는 5일 오후 2시부터 향후 2주간 보상과 관련한 전담 지원센터를 운영한다고 밝혔다.

전담 지원센터는 전용 홈페이지(check.kt.com)와 전담 콜센터(080-001-0100)로 구성돼 운영된다. 지원센터에서는 보상 대상 여부 및 보상 금액을 확인할 수 있다. 대상은 전체 무선, 인터넷, IP형 전화, 기업 상품 고객이다. 보상은 별도 신청 절차 없이 12월 청구 요금에서 일괄 감면 방식으로 제공된다.

요금 감면 금액은 14일 이후 확인할 수 있다. 현재는 대상 여부 조회만 가능하다.

전담 콜센터는 홈페이지 이용이 어려운 고객, 소상공인 분류에서 누락된 고객의 추가 신청 등을 돕기 위해 마련됐다. 접수된 민원사항을 바탕으로 추가 보상 여부를 검토한다.

이는 최근 KT가 공개한 재발방지 대책과 보상안에 따른 것이다. 앞서 KT는 가입자당 평균 1000원, 소상공인 평균 7000~8000원 수준의 보상안을 공개했다.

