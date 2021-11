내년 화이자 최대 1억2000만회분 확보… 국산 백신도 1000만회분 확보 추진

[아시아경제 이춘희 기자] 정부가 내년 코로나19 예방접종에 쓰일 화이자 백신 최대 6000만회분을 추가 구매했다.

정부는 5일 내년도 코로나19 예방접종에 필요한 백신을 조기에 확보하기 위해 화이자 백신 3000만회분을 추가 구매하는 계약을 화이자와 체결했다고 이날 밝혔다. 정부는 내년도 전 국민 추가접종(부스터샷)에 필요한 백신 확보를 위해 앞서 지난 8월에도 화이자 3000만회분을 구매한 바 있다.

앞선 계약과 이번 계약 모두 확정적으로 구매키로 한 각 3000만회분에 더해 우리 정부가 추가로 백신이 필요하다고 판단할 경우 백신을 3000만회분씩 신속히 추가 구매 가능한 '옵션' 계약 조항이 삽입됐다. 이로써 우리 정부가 확보한 내년도 화이자 백신은 최대 1억2000만회분까지 늘어났다.

정부는 확보한 백신 6000만회분은 내년 1분기부터 순차적으로 공급될 것으로 예상하고 있다. 옵션으로 명시된 6000만 회분은 향후 예방접종 일정과 대상, 필요량을 면밀히 검토해 필요시 추가 구매 등을 추진할 예정이다.

한편 SK바이오사이언스가 이날 오전 코로나19 백신 후보물질 'GBP510'에 대한 성공적 임상 1·2상 결과를 발표하면서 내년도에 국산 백신이 국내에 도입될 수 있을지에 대한 관심이 집중되고 있다.

SK바이오사이언스는 GBP510을 글락소스미스클라인(GSK)의 면역증강제와 함께 투여한 접종군 99%에서 코로나19 바이러스를 무력화하는 중화항체 형성이 확인됐다는 임상 1·2상 결과를 발표했다. SK바이오사이언스는 국내 500명 이상 등 4000여명을 대상으로 한 다국적 임상 3상을 진행하고 있다.

박준구 코로나19예방접종대응추진단 박준구 백신계약팀장은 "국산 코로나19 백신에 관련해서는 금년도에 1500만회분을 예상해 (추가경정예산에) 선급금 720억원이 반영됐고, 내년도에 1000만회분해서 (정부 예산안에) 1920억원이 반영됐다"고 설명했다. 내년에 국산 백신 개발이 성공적으로 이뤄질 경우 총 2640억원에 달하는 예산이 국산 백신 구매에 쓰일 준비를 하고 있는 셈이다. 앞서 정부는 임상 2상 중간결과 도출과 임상 3상 진입을 전제로 유효성, 안전성을 종합적으로 고려해 선구매 대상을 확정하겠다고 밝힌 바 있다.

이춘희 기자 spring@asiae.co.kr