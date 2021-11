산청 한방약초산업특구 경남 유일 우수 지역특구 선정

지리산 약초 제품개발·특허권 출원 등 우수평가

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 산청군의 한방약초산업특구가 정부 운영성과 평가에서 우수 지역특구로 선정됐다. 경남지역 15개 특구 가운데 유일하게 우수 지역특구에 이름을 올렸다.

5일 중소벤처기업부에 따르면 전국 195개 특구의 지난해 운영 성과 평가 결과, '2021 우수 지역특구'로 산청한방약초산업특구 등 9곳이 선정됐다. 산청약초특구는 평가결과 장려에 선정, 중기부장관상과 5000만 원의 포상금을 지원 받는다.

산청약초특구는 지난해 지리산 약초를 활용한 제품개발과 특허권 출원, 온라인 마케팅, 산청한방약초축제의 성공적 온라인 개최 등의 공로를 인정받았다.

산청약초특구는 지난 2005년부터 금서면 매촌리를 중심으로 성장해 왔다. 한방약초밸리, 한방의료복지센터, 한방약초재배체험장, 약초산업지원사업, 약초재배연구단지, 전통한방휴양관광지 등 6개 특화사업을 추진하고 있다.

산청군은 변화하는 사업환경에 맞춰 특구계획을 변경, 관광과 의료, 약초산업을 아우르는 사업을 추진하고 있다. 이처럼 꾸준히 노력해 온 결과 2009년 우수, 2012년 장려, 2013년 대상(최우수), 2018년 우수 지역특구에 선정된 바 있다.

이재근 군수는 "앞으로도 지리산의 한방약초를 기반으로 성장하고 있는 산청의 항노화산업이 세계로 나아갈 수 있는 기반을 마련해 나가겠다"고 말했다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr