광주 서구 ‘맘편한 임신 원스톱서비스’ 인기

[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] 광주광역시 서구(구청장 서대석)가 지난 4월부터 운영하고 있는 ‘맘편한 임신 원스톱 서비스’가 임산부들로부터 좋은 반응을 얻고 있다.

5일 서구에 따르면 원스톱 서비스는 정부기관, 지자체에서 제공하는 다양한 임신 지원 서비스를 ‘정부24’, 읍·면·동 행정복지센터, 보건소 등 온·오프라인을 통해 한 번에 안내받고 편리하게 통합 신청할 수 있는 서비스이다.

그동안 임산부가 해당 서비스를 미처 알지 못해 혜택을 받지 못하거나 일일이 기관을 방문해서 신청해야 하는 불편을 해소하게 됐다.

통합신청 가능한 임신 지원 서비스로는 임신·출산진료비지원, 산모·신생아 건강관리, 엽산제·철분제 제공, 청소년 산모 임신·출산 의료비 지원, 모자보건수첩 발급, 맘편한 KTX 특실 할인 등이 있다.

엽산제·철분제, 모아모아 희망보따리 등은 택배 신청도 가능하다.

이 서비스를 신청한 한 임산부는 “평소 이렇게 임산부를 위한 다양한 정책이 있는지 몰랐는데 이번 원스톱 서비스 신청을 통해 알게 됐다”며 “주변 다른 임산부들에게도 적극적으로 원스톱 서비스를 알리고 싶다”고 전했다.

서구 관계자는 “원스톱 서비스를 통한 기관 방문 최소화로 임산부들의 코로나19 감염 위험을 줄이고 앞으로도 다양한 임신부 관련 서비스를 확대·시행해 아이 낳기 좋은 서구를 만들어 나가는데 최선을 다하겠다”고 말했다.

