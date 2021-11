LX인터, 영업익 2096억원…'사상 최대 분기 실적' 기록

원자재 시황 상승 및 물량 증가·운임 상승…영업이익 전년比 500.6%↑

[아시아경제 이기민 기자] LX인터내셔널이 원자재 시황 상승 및 물량 증가, 물류 운임 상승 등에 힘입어 분기 기준 사상 최대 실적을 기록했다. 특히 영업이익은 지난해 3분기 보다 6배나 뛰어 오르며 시장 전망치를 상회하는 실적을 거뒀다.

LX인터내셔널은 5일 지난 3분기 연결기준 매출액 4조4948억원, 영업이익 2096억원을 기록했다고 밝혔다. 전년 동기 대비 매출은 42.5%, 영업이익은 500.6% 증가한 수치다. 분기 사상 최대였던 올해 2분기와 비교해도 매출은 13.6%, 영업이익은 66.6%가 늘었다.

올 해 3분기까지 누적 매출은 12조1359억원, 누적 영업이익은 4486억원으로 지난해 연간 전체 매출 11조 2826억원과 영업이익 1598억원을 이미 넘어섰다.

LX인터내셔널은 올해 3분기 실적 호조의 주된 요인으로 에너지·팜, 생활자원·솔루션, 물류 등 전 사업 부문의 실적 개선을 꼽았다. 자원 시황의 상승 및 생산량 증가, IT 시황 상승에 따른 트레이딩 이익 증가, 물류 운임 상승 및 외부 고객사 물량 증가가 회사의 외형적 성장 뿐만 아니라 이익 개선으로 이어졌다

LX인터내셔널 관계자는 "경쟁력을 보유한 기존의 자산들은 가치와 수익을 극대화하는 동시에 ESG 관점에서 친환경 산업 중심으로 사업 포트폴리오 혁신을 추진하고 있다"며 "니켈 등2차전지 핵심 광물 개발, 신재생에너지발전, 탄소배출권, 자원순환과 같은 친환경 프로젝트 뿐만 아니라, 물류 부동산, 헬스케어 등 미래 유망한 신성장 분야에서 지속 가능한 독자 운영 사업 모델을 구축해 나갈 것”이라고 말했다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr