[아시아경제 문혜원 기자]bhc치킨은 오는 14일까지 열흘간 2022학년도 대학수학능력시험 수험생을 대상으로 ‘내가 응원할게’ 이벤트를 진행한다고 5일 밝혔다.

이벤트는 코로나로 어려운 상황 속에서도 수능 준비에 최선을 다한 수험생은 물론 함께 긴장의 시간을 보냈을 가족과 지인들을 격려하기 위해 기획됐다.

이벤트 참여 방법은 BSR(bhc+CSR) 공식 SNS 채널(블로그, 페이스북, 인스타그램) 이벤트 게시글에 응원의 마음을 전할 수험생 아이디를 태그해 댓글을 남기면 자동 응모되는 방식이다.

당첨자는 17일 BSR 공식 SNS 채널을 통해 응원하는 사람과 받는 사람을 한 팀으로 하여 발표될 예정이다. 추첨을 통해 선발된 당첨자에게는 모바일 치킨 상품권이 증정된다.

