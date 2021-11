"문자로도 119 신고 가능"‥ 경기북부소방, '다매체 신고시스템' 운영

'119 신고' 앱 이용하면 신고자 정확한 위치까지 확인

[아시아경제 라영철 기자] 경기도북부소방재난본부는 "의사소통이나 음성통화가 곤란한 경우에도 얼마든지 신속하고 편리하게 119 신고가 가능하도록 '다매체 신고시스템'을 경기 남부지역과 분리·이관해 접수·처리하고 있다"고 5일 밝혔다.

북부소방본부에 따르면, '119 다매체 신고시스템'은 음성전화를 제외한 단문 메시지 서비스(SMS), 멀티미디어 메시지 서비스(MMS), 영상통화 등의 방식으로 119 신고를 할 수 있는 서비스다.

특히 외국인과 장애인도 119 신고를 보다 쉽게 할 수 있다. 집중호우나 태풍 등 대형재난 상황에서 신고 전화가 급증할 경우 우회 신고 수단으로 활용 가치가 높은 장점도 있다.

휴대전화로 119를 누르고 영상통화를 누르면 상황실과 연결돼 현장의 상황을 영상으로도 신고할 수 있다.

또한 119로 문자 메시지를 보내면 전화통화 없이 신고 접수되고 상황 파악을 도울 사진과 동영상도 첨부할 수 있다.

스마트폰의 경우 '119 신고' 앱을 내려받아 신고 서비스를 이용하면, GPS 위치 정보가 상황실로 전송돼 신고자의 정확한 위치를 확인할 수 있다. 위치 파악이 어려운 산악 등 오지에서 매우 유용할 것으로 예상된다.

경기지역에서 지난 2013년 7월부터 119 다매체 신고 서비스를 시행 중이며, 북부소방재난본부는 지난 1월 도입했다.

황규홍 예방과 생활안전팀장은 "119 다매체 신고 서비스는 전화로 신고가 어려운 도민들에 매우 유용하다"며 "널리 사용될 수 있도록 지속해서 알리겠다"고 말했다.

경기북부=라영철 기자 ktvko2580@asiae.co.kr