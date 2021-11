김정숙 여사 "韓, 업사이클링 일상예술가…몬드리안급 예술품을 밥상보로"

[아시아경제 이지은 기자] 문재인 대통령과 함께 헝가리를 국빈 방문 중인 김정숙 여사는 4일 오전(현지시각) 헝가리 한국문화원(이하 한국문화원)을 방문, 조각보 강좌 수강생들과 함께 조각보를 만들며 한류의 유구한 전통을 전하는 시간을 가졌다.

조각보 강좌 수강생 7명과 함께 수업에 참여한 김정숙 여사는 "한국인들은 쉽게 버리기보다 쓸모를 궁리하고, 일상에서 아름다움을 만들어낸 업사이클링 일상예술가"라며 "한국에서는 집집마다 몬드리안급 예술작품을 밥상보로 쓰며 살았다"는 말로 조각보의 미덕을 설명했다.

이날 김정숙 여사가 바느질한 조각천에 담긴 자수는 헝가리 민족기원 신화에 등장하는 '신비의 사슴'으로 헝가리 수강생이 바느질한 조각천 문양인 한국의 해태와 함께 조각보에 담겼으며 내년 헝가리 한국문화원 개원 10주년을 기념하기 위해 조각보 강좌 수강생들이 만드는 대형조각보 프로젝트의 한 조각으로 사용될 예정이다.

지난 2012년 개원한 헝가리 한국문화원은 한국어, 한식, 전통춤, 서예, 민화, 조각보, 한국영화, K-POP, 태권도 등 다양한 문화강좌를 열어 헝가리에 한국문화를 알려왔으며 현재 499명의 수강생이 한국문화를 체험하며 즐기고 있다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr