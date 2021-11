임실군, 유아 대상 ‘흡연 예방 교육’ 실시

[임실=아시아경제 호남취재본부 박노식 기자] 전북 임실군이 최근 임실원광어린이집 원아를 대상으로 인형극 공연을 통한 흡연 예방 교육을 실시했다.

4일 군에 따르면 이번 인형극은 ‘아빠의 반딧불이’라는 제목으로 흡연과 음주로 큰 병을 얻게 된 아빠를 위해 소원을 빌고 있는 착한 딸 다빈이에게 건네주는 반딧불이의 감동과 희망에 대한 이야기이다.

특히 레이저와 LED 등 다채로운 조명효과와 소품을 이용한 재미있는 퍼포먼스로 기존의 딱딱하고 무거운 분위기에서 벗어나 아이들의 눈높이에 맞춘 예방 교육이 이뤄졌다.

아이들은 인형극의 이야기에 흠뻑 빠져 박수를 치며 즐거운 모습으로 관람을 즐겼다.

아이들의 눈으로 바라본 흡연의 나쁜 영향과 흡연으로 잃을 수 있는 가족의 행복에 대해 생각해 보는 소중한 시간이 됐다.

심민 군수는 “앞으로도 흡연의 폐해에 대한 조기교육을 실시해 올바른 인식 정착 및 건강한 생활 습관 형성을 유도할 수 있도록 적극적으로 노력하겠다”고 말했다.

임실=아시아경제 호남취재본부 박노식 기자 sd2481@asiae.co.kr