티웨이항공 "복지포인트로 항공권 결제하세요"

티웨이항공은 선택적 복지제도 위탁 운영 기업인 ㈜현대이지웰와 손잡고 복지포인트로 항공권을 결제하는 서비스를 시행한다고 4일 밝혔다.

선택적 복지제도란 기업 임직원들의 상황과 기호, 라이프스타일에 맞춤형 복지 솔루션을 제공하는 복지제도다.

해당 서비스를 이용하기 위해서는 티웨이항공 모바일 웹 등에서 항공권 선택 후 결제 수단 선택 시 이지웰페이(복지포인트)를 통해 결제를 진행하면 된다.

티웨이항공은 고객들의 결제 편의 확대를 위해 티웨이페이, 네이버페이, 카카오페이, 토스, 페이코, 페이팔, 유니온페이 등 다양한 간편결제 서비스를 제공하고 있다.

티웨이항공 관계자는 "이번 복지포인트 결제 서비스 시행으로 항공권 이용 편의가 확대될 것으로 기대한다"며 "앞으로도 고객들의 편의와 차별화된 서비스를 지속적으로 개발하겠다"고 말했다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr