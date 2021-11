[아시아경제 황준호 기자] 두산중공업 두산중공업 034020 | 코스피 증권정보 현재가 26,050 전일대비 1,450 등락률 +5.89% 거래량 46,821,219 전일가 24,600 2021.11.04 14:52 장중(20분지연) 관련기사 “두산중공업” 후속 크게 터질 "원전 숨은 황금株""테슬라 손잡는다" 2차전지 황금株 공개"카카오게임즈" 보다 큰거온다, 또 크게 터질 "ㅇㅇㅇ"입수! close 은 자회사 두산건설 매각설 관련 언론 보도에 대해 "재무구조 개선을 위한 자구안의 일환으로 자회사인 두산건설 지분매각을 검토하고 있으나 아직 구체적으로 확정된 사항은 없다"고 4일 공시했다. 회사 측은 "이와 관련해 확정되는 시점 또는 1개월 이내에 재공시하겠다"고 밝혔다.

황준호 기자 rephwang@asiae.co.kr