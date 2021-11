조선대병원, 아파트 주민 대상 '금연캠페인' 전개

광주 광산구 수완아름마을휴먼시아 3단지서

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 조선대학교병원 광주금연지원센터는 지난 1일 광산구 수완아름마을휴먼시아 3단지 주민 및 근로자를 대상으로 금연캠페인을 실시했다고 4일 밝혔다.

캠페인은 금연상담사 3명이 아파트 단지 내 금연의 중요성 및 흡연의 폐해를 알리고 금연 환경을 조성할 수 있는 계기를 마련하기 위해 추진됐다.

박종 광주금연지원센터장은 “이번 금연캠페인이 단지 내 흡연의 위험성과 금연의 필요성을 알릴 수 있는 기회가 되길 바란다”면서 “위드코로나의 시작으로 건강한 일상회복을 위해 금연 분위기를 확산하여 담배 연기 없는 아파트와 건강한 이웃이 될 수 있길 바란다”고 전했다.

금연지원센터는 광주광역시민 대상으로 금연지원서비스(찾아가는 금연지원서비스 및 4박 5일 금연캠프)를 지원하고 있으며, 금연을 희망하는 사람은 광주금연지원센터으로 문의하면 된다.

