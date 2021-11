롯데제과 영업익 449억.. 전년比 6%↓

[아시아경제 황준호 기자] 롯데제과 롯데제과 280360 | 코스피 증권정보 현재가 127,500 전일대비 500 등락률 -0.39% 거래량 1,300 전일가 128,000 2021.11.04 10:34 장중(20분지연) 관련기사 과자 너마저…롯데제과, 11종 제품 가격 12.2% 인상롯데의 미래를 만들 '끝장토론' … e커머스 새 전략 나올까신동빈 롯데그룹 회장, 상속세 재원 마련 속도 close 는 올해 3분기 연결재무제표(K-IFRS) 기준 잠정 영업이익 449억700만원을 기록했다고 4일 공시했다. 이는 전년 대비 6% 줄어든 수준이다.

매출액은 5796억9800만원을 기록, 전년보다 4.3% 늘었다. 당기순이익은 310억3900만원을 달성해 전년보다 12.7% 증가했다.

황준호 기자 rephwang@asiae.co.kr