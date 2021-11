아시아나 타고 30년간 3050만명 美갔다

1991년 LA행 첫 운항

국민 10명 중 6명 이용한셈

좌석 1584석→3만6960석

화물운송 운항 총 4만2000회

아시아나항공이 오는 15일 미주 노선 취항 30주년을 맞는다.

4일 아시아나항공에 따르면 회사는 1991년 11월15일 김포공항에서 미주 항공편인 로스앤젤레스(LA)행 OZ202편의 첫 운항을 시작했다. 이는 회사의 태평양 횡단 첫 직항편이다.

아시아나항공은 지난 30년 동안 역사를 새로 썼다. 미주 노선 누적 탑승객은 30년간 약 3050만명에 달한다. 대한민국 국민 10명 중 6명이 이용한 규모다. 연간 공급 좌석은 1991년 주당 1584석에서 현재 3만6960석으로 늘었다. 화물 운송은 총 4만2000회 이상 운항했고, 미주 취항 도시는 LA 1개 도시에서 현재 여객 6개, 화물 8개 도시로 확대됐다.

아시아나항공은 첫 미주 노선 운항에 B747-400 콤비를 투입했다. 이 항공기는 점보 여객기의 상징으로 공군 1호 대통령 전용기인 '에어포스원'으로 사용해온 기종이다. 이후 B747, A330, B777 등을 운용했고, 2016년에는 취항 25주년을 맞아 프리미엄 기종인 A380을 하루 2편씩 운항해 미주노선 경쟁력 강화에 힘썼다. 현재는 최신형 항공기인 A350을 우선 투입하고 있다.

아시아나항공은 30주년을 맞아 첫 취항편인 LA 항공편 탑승객을 찾는 이벤트도 진행한다. 30년 전 해당 항공편에 탑승한 승객이 아시아나항공 홈페이지에서 이벤트에 응모하면 고객 감사패와 기념 선물을 받을 수 있다. 추첨을 통해 3명에게는 미주 노선 비즈니스 클래스 왕복 항공권도 제공한다. 이외에도 미주노선 항공권 특가 판매, 기내 면세 할인, 유료 좌석 50% 할인 쿠폰 제공 등 이벤트도 함께 진행한다. 15일 기념일에는 미주 노선 탑승객 전원에게 마일리지 업그레이드 50% 할인 쿠폰과 마일리지 항공권 발권 고객 대상으로 페이백을 시행한다.

아시아나항공은 위드 코로나 상황을 맞아 국내 및 해외 코로나19 모니터링을 통해 즉각적이고 탄력적인 조치를 취할 계획이다. 최근 미국 정부의 입국 제한 완화 결정과 국내 백신접종율 증가에 따른 여객수요 회복에 맞춰 증편 및 환승 노선 확대 등을 구상하고 있다.

오경수 아시아나항공 여객본부장은 "지난 30년간 미국 여행에 아시아나항공을 이용해주신 고객분들이 계셨기에 미주 노선과 아시아나항공이 성장할 수 있었다"며 "국적 항공사로서의 소명과 자부심을 가지고 전 세계에 대한민국 국격을 더 높이는 일에 일조하겠다"고 말했다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr