두산중공업, 전남 장흥풍력발전단지 준공

18㎿ 규모로 조성…400여개 국내 기업과 협력

[아시아경제 김흥순 기자] 두산중공업 두산중공업 034020 | 코스피 증권정보 현재가 25,350 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 24,600 2021.11.04 08:46 장시작전(20분지연) 관련기사 제2의 쎄미시스코, "테슬라 손잡는다" 2차전지 황금株 [e공시 눈에 띄네] 코스피-10월29일‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제 close 은 한국서부발전이 발주한 장흥풍력발전단지 건설을 완료하고 준공식을 했다고 4일 밝혔다.

장흥풍력 발전단지는 전남 장흥군 유치면 일대에 총 18㎿규모로 조성됐다. 두산중공업은 EPC(설계·조달·시공) 공급사로서 3㎹㎿급 풍력발전기 6기를 제작·설치하고 기타 부대공사와 시운전도 일괄 수행했다. 향후 유지보수 용역 계약도 체결할 예정이다.

두산중공업 두산중공업 034020 | 코스피 증권정보 현재가 25,350 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 24,600 2021.11.04 08:46 장시작전(20분지연) 관련기사 제2의 쎄미시스코, "테슬라 손잡는다" 2차전지 황금株 [e공시 눈에 띄네] 코스피-10월29일‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제 close 의 풍력발전기는 산·학·연 협력을 통해 국내 자체 기술로 개발된 제품이다. 유럽에 비해 평균 풍속은 낮고 태풍이 잦은 우리나라의 바람 환경에 최적화 됐다고 회사 측은 설명했다. 발전 효율을 높이기 위해 블레이드(날개) 길이는 기존 44m에서 약 65.5m까지 늘려 바람을 맞는 면적을 확대했다. 블레이드의 무게를 줄이고 내구성을 확보하기 위해 카본 소재도 적용했다.

박홍욱 두산중공업 두산중공업 034020 | 코스피 증권정보 현재가 25,350 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 24,600 2021.11.04 08:46 장시작전(20분지연) 관련기사 제2의 쎄미시스코, "테슬라 손잡는다" 2차전지 황금株 [e공시 눈에 띄네] 코스피-10월29일‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제 close 파워서비스 BG장은 "장흥풍력발전단지는 풍력산업 생태계 활성화를 위해 국내 400여개 기업들과 협력해서 이뤄낸 결과"라며 "글로벌 탄소중립 흐름에 기여할 수 있도록 풍력 관련 기술 개발과 생산 능력을 확대할 것"이라고 말했다.

두산중공업 두산중공업 034020 | 코스피 증권정보 현재가 25,350 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 24,600 2021.11.04 08:46 장시작전(20분지연) 관련기사 제2의 쎄미시스코, "테슬라 손잡는다" 2차전지 황금株 [e공시 눈에 띄네] 코스피-10월29일‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제 close 은 현재 3㎿급과 5.5㎿급 해상풍력발전기 모델을 보유하고 있다. 8㎿급 모델은 내년에 개발을 완료하고 상용화할 예정이다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr