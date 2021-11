이마트24, 모닝세트·런치세트 최대 45% 할인 판매

[아시아경제 임춘한 기자] 이마트24는 단계적 일상회복이 시작됨에 따라 모닝세트와 런치세트를 최대 45% 할인된 가격에 선보인다고 4일 밝혔다.

모닝세트는 오전 7시부터 10시까지 아침 식사가 될 수 있는 행사상품 5종과 핫 아메리카노·피크닉음료가 대상이다. 런치세트는 오전 11시부터 오후 1시까지 프레시푸드 상품 4종과 생수·콜라·피크닉음료 중 각각 하나씩 선택할 수 있다.

이마트24는 이달 원두커피 캐릭터인 ‘원둥이’를 활용한 경품행사도 진행한다. 이마트24 이프레쏘 커피를 구매하면서 스탬프 5개를 모은 고객 선착순 456명에게 원둥이 캐릭터 인형과 스티커를 선물로 제공하며, 스탬프 10개를 모은 고객 중 추첨을 통해 270명에게 커피 생두껍질로 만든 친환경 텀블러를 선물로 제공한다. 이프레쏘 커피를 구입하면서 이마트24 애플리케이션(앱) 바코드를 스캔하면 커피 1잔 당 스탬프 1개가 적립된다.

이마트24 관계자는 “단계적 일상회복이 진행됨에 따라 출근·등교하는 고객들로부터 큰 호응을 받을 수 것으로 기대한다”며 “앞으로 다양한 상품과 할인 혜택을 적용해 매월 차별화된 모닝·런치세트를 운영해 매장을 꾸준히 방문하는 단골고객 확보에 힘을 쏟을 계획”이라고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr