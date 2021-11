최태원 "韓기업이 EU 탄소저감 돕겠다"…동유럽 교류 늘린다(종합)

商議·코트라, 헝가리서 한-V4 비즈니스 포럼 개최

배터리·친환경차·바이오…동유럽 교류 확대 다짐

최태원 회장 취임 후 해외서 첫 경제인 교류행사

"그린모빌리티 투자 늘려 탄소저감 기여할것"

[아시아경제 최대열 기자] 대한상공회의소는 3일(현지시간) 헝가리 부다페스트에서 양국 기업인 다수가 참여한 ‘한-V4 비즈니스 포럼’을 열었다. V4란 1991년 헝가리 비세그라드에서 결성된 협의체로 헝가리를 비롯해 폴란트·체코·슬로바키아로 구성돼 있다. 유럽 가운데 있고 투자여건이 좋아 우리나라의 최대 수출처이자 유럽에서도 성장엔진으로 꼽히는 곳이다.

이날 행사는 대한상의와 코트라, 헝가리 수출청·투자청이 함께 준비했다. 최태원 대한상의 회장이 취임한 후 처음 주최하는 해외 비즈니스 행사로 한국과 V4간 경제인 행사가 열리는 것도 이번이 처음이다. 유럽을 순방중인 문재인 대통령과 빅토르 오르반 헝가리 총리도 참석해 기업인을 격려했다.

최태원 회장은 "V4 지역은 유럽연합(EU)의 강력한 친환경 정책기조와 맞물려 지리적 장점이 더욱 강화되고 있다"며 "전 세계에서 탄소중립 논의가 활발한 가운데 이런 흐름에 맞춰 양측 기업인도 경제적 번영과 함께 사회적 가치가 공존할 수 있는 방안을 찾는 데 힘을 보태야 한다"고 말했다.

이어 "최근 V4 지역에서 한국기업의 그린 모빌리티 투자가 크게 늘어 인류 공통과제인 기후변화 대응에 큰 역할을 할 것"이라며 "비세그라드에서 생산된 배터리를 탑재한 친환경자동차로 인한 탄소저감 효과는 2030년이면 2260만t에 달할 것으로 예상돼 EU 전체 목표치(25억6000만t)의 1%에 해당한다"고 말했다.

V4, EU 내 韓 최대 교역지역…650개 기업 진출

90년대 전기전자 후 자동차·배터리 등 현지사업

韓-헝가리, 수교 이전부터 교류…"더 늘리자" 한뜻

상의에 따르면 V4 지역은 유럽연합(EU) 내 우리의 최대 수출시장이면서 우리 기업 650여곳이 진출해 있다. 지리적 이점과 함께 인적자원이 우수해 EU 편입 후 경제성장세가 가파르다. 1989년 수교 후 우리 기업의 유럽시장 진출 교두보로 주목받는 지역이기도 하다.

앞서 1990년대 전기전자부문을 시작으로 2000년대 자동차, 2010년대 중·후반부터는 배터리 등 그린모빌리티 분야 진출이 활발하다. 각 시기별로 투자증가율이 연평균 150%에 달할 정도다. 코로나19로 전 세계 공급망 재편이 빨라지면서 V4 지역은 한층 중요해졌다는 게 상의 측 설명이다. 지난해 우리나라와 V4간 교역은 한해 전보다 13% 늘어난 167억달러로 집계됐다.

포럼에서는 한국과 V4간 산업·투자협력을 제고시킬 방안을 비롯해 친환경차·그린에너지·디지털·바이오제약 협력 등 주요 분야별로 나눠 주제발표와 교류하는 시간을 가졌다. 정원정 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 85,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 86,000 2021.11.04 08:15 장시작전(20분지연) 관련기사 [클릭e종목] "기아, 이익률 개선 뚜렷…칩부족 해소에 기대↑"外人·기관, 코스피서 1조원 순매수…증시 상승 마감 박스권 장세서 수익률 우등생은 ‘기관’ close 전무(유럽총괄)는 전기차 등 친환경차 사업현황을 설명하고 탄소저감 방안대책을 제시했다. 추종석 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 70,400 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 71,500 2021.11.04 08:15 장시작전(20분지연) 관련기사 삼성, '위드코로나'에 방역지침 완화…회의 인원 늘리고 회식 허용"테슬라 손잡는다" 2차전지 황금株 공개“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정 close 부사장(유럽총괄)은 1989년 헝가리에 진출한 후 지금껏 운영중인 공장현황과 현지 시장특성, 지역사회 기여방안 등을 전했다.

이밖에 한국무역보험공사와 헝가리수출은행간 금융협력 양해각서(MOU), 우리 코트라와 폴란드투자무역청간 배터리·자동차·그린에너지·원전·신공항 등 프로젝트 협력 MOU, 우리 기업과 연구기관 등과 현지 기업·학교간 공동연구개발·인력교류 MOU 등이 체결됐다.

한편 최태원 회장은 이날 피테르 씨야르토 헝가리 외교통상부 장관과 만나 우리 기업의 현지활동을 도와달라고 당부했다. 최 회장은 라슬로 퍼락 헝가리 상의 회장과 만나 과거 수교 이전부터 이어온 양국 상의간 교류협력을 한 단계 끌어올리자는 데 뜻을 같이 했다.

강석구 대한상의 국제통상본부장은 "국제통상질서가 빠르게 바뀌고 글로벌 기업의 유럽시장 진출이 늘어아는 시기"라며 "V4 지역에서 한국기업이 갖는 절대적 위상을 바탕으로 유럽시장 진출 확대와 현지 기후정책에 능동적으로 대응해야 할 것"이라고 말했다.

