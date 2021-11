면책특권이 있는 한국 주재 외국 외교관의 가족이 차량으로 한국인을 위협한 혐의로 경찰 조사를 받고 있다.

3일 주한 네덜란드 영사의 가족 A씨가 이달 1일 오후 1시께 용산구 하얏트호텔 인근 한 골목에서 한국인 남성을 차량으로 친 혐의를 받는 것으로 전해졌다.

피해자는 A씨가 손가락으로 모욕적 행위를 했고, '면책특권이 있어 문제 될 게 없다'는 식의 태도로 일관했다고 주장한 것으로 알려졌다.

경찰은 A씨 신분을 확인하고 돌려보냈지만 이후 당시 상황이 담긴 블랙박스 영상을 확인한 결과 A씨 차량이 피해자를 치는 모습이 확인됐다. 다만 피해자의 부상은 심각하진 않은 것으로 전해졌다.

경찰은 조만간 A씨를 소환해 사건 전후 관계를 조사할 예정인 것으로 전해졌다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr