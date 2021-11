"골프장 제품부터 살펴라", "애국자 등장"…'일본차 출입 금지' 골프장에 갑론을박

"애국자가 나타났다. 소신 대박" vs "이용객들 불편할 듯. 이런 건 개인적으로 하면 안 되나"

[아시아경제 김소영 기자] 국내 한 골프장이 일제 차량의 출입을 전면 제한하겠다고 밝히면서 온라인 커뮤니티 등에선 갑론을박이 벌어지고 있다.

지난 1일 전북 김제의 한 골프장은 홈페이지를 통해 '일본산 차량 출입 금지 실시 공지'라는 제목의 글을 올렸다. 글에 따르면 골프장 측은 "내년 1월1일부터 모든 일제 차량의 골프장 출입을 금지하려 한다"고 밝혔다.

골프장 측은 시행 목적에 대해 "일제의 핍박 속에서 나라를 지켜내고 후손들에게 자유를 물려주신 조상들의 공로를 잊지 말자는 취지이며, 역사를 왜곡하고 우리 국민에게 제대로 된 사과도 하지 않는 일본에 대한 개인기업의 의지"라고 설명했다.

그러면서 "저희를 사랑해주시는 고객님, 저희 회사와 소신을 응원해주시고 응원하시지 않더라도 침묵으로 동참해주시면 감사하겠다"고 덧붙였다.

이와 함께 밝힌 시행범위에선 '일제산 차량 출입시 당사 골프장의 주차장을 이용할 수 없다', '일제산 차량에 골프백을 싣고 출입시 골프백을 내려드리지 않는다'와 같은 문구가 적혀 있다.

이 같은 소식이 알려지자 누리꾼들은 온라인 커뮤니티 등을 통해 다양한 반응을 쏟아냈다. 먼저 "응원합니다. 요즘 일본 점점 더 꼴보기 싫어", "애국자가 나타났다. 소신 대박", "멋지다. 아직도 일본은 대한민국에 대해 반도체 수출규제를 시행 중이란 사실을 잊으면 안 된다" 등의 격려가 이어졌다.

일각에선 "일제산 골프채도 안 되나요?", "그럼 차만 할 게 아니라 다 해야 하는 거 아닌가? 옷은? 할 거면 제대로 해야지", "이용객들 불편하겠다. 이런 건 개인적으로 하면 안 되나", "웃긴다. 불매운동 하는 건 좋은데 이걸 왜 골프장 찾는 손님한테 적용하는지. 강요 아닌가" 등의 불만 섞인 의견도 나왔다.

한 누리꾼은 "골프장 내부에 일본산 제품이 있는지부터 조사해서 공개하세요. 나부터 실천하고 남한테 요구하시는 게 맞는 것 같아요"라고 목소리를 높였다.

골프장 측은 현재 일부 사용 중인 일제 카트를 장기적으로 국내산으로 교체하는 방안을 추진하기로 한 것으로 알려졌다.

