GS건설 GS건설 006360 | 코스피 증권정보 현재가 42,450 전일대비 350 등락률 -0.82% 거래량 318,393 전일가 42,800 2021.11.03 15:30 장마감 관련기사 3분기 건설주 와르르...걱정말라는 증권가[e공시 눈에 띄네]코스피-1일GS건설, 2624억 규모 길동 주택재건축정비사업 공사 수주 close 은 포항 학잠지구 공동주택 신축공사를 수주했다고 3일 공시했다. 계약금액은 3713억6400만원이며 계약상대는 한국투자부동산신탁 주식회사다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr