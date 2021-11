검찰, 성남시청 추가 압수수색…'황무성 사퇴 압박' 관련 자료 초점

[아시아경제 김형민 기자] 대장동 개발 로비·특혜 의혹을 수사 중인 검찰이 성남시청을 추가로 압수수색했다. 이번 압수수색은 황무성 전 성남도시개발공사 사장 '사퇴 압박' 논란과 관련된 자료를 찾는 데 초점을 맞춘 것으로 알려졌다.

3일 법조계에 따르면 서울중앙지검 전담수사팀(팀장 김태훈 4차장검사)은 지난달 29일부터 이날까지 성남시청 감사관실·예산재정과 직원 이메일, 정보통신과를 압수수색하고 있다.

검찰은 최근 성남도개공 초대 사장인 황 전 사장이 대장동 개발사업 초기 '윗선'으로부터 압박을 받아 사퇴했다는 의혹과 관련해 감사 자료를 찾고 있다. 성남시가 황 전 사장에 대한 '표적 감사'를 지시했는지, 시장실이나 감사실 차원의 개입이 있었는지 여부를 살피고 있다. 이 의혹을 수사하기 위해 내부적으로 수사관 인력도 대폭 늘린 것으로 전해졌다.

황 전 사장이 공개한 녹취록에 따르면 유한기 전 성남도개공 개발사업본부장은 2015년 2월 6일 '시장님', '정 실장'을 여러 차례 언급하며 황 전 사장에게 사퇴를 종용했다.

이는 이재명 당시 시장과 그의 최측근 정진상 전 정책실장 등 '윗선'이 유 전 본부장을 앞세워 황 전 사장을 물러나게 했다는 의혹으로 번졌다.

검찰은 앞서 지난달 15일을 비롯해 여러 차례 성남시청을 찾았다. 지난 21일에는 시장실과 비서실에서 대장동 개발 관련 자료를 확보했고 이후에도 여러 차례 정보통신과 등에 수사관을 보내 전자결재 문서와 이메일을 확보해왔다.

지난 25일에는 이재명 전 시장과 은수미 현 시장, 정진상 전 정책실장, 비서실장 등의 이메일도 확보했다.

다만 성남시의 이메일 기록 보존 기간이 3년인 관계로 2015년께 진행된 대장동 의혹 관련 자료는 확보가 어려운 것으로 알려졌다.

