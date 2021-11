"로봇 밥 주든 말든 패대기나 치지 말라" 진중권, 李 두둔한 이승환 직격

이승환, '로봇 학대' 논란 휩싸인 이재명 두둔

진중권 "밥을 주든 안 주든 알아서 하시라"

[아시아경제 박현주 기자] 진중권 전 동양대 교수가 이재명 더불어민주당 대선후보의 '로봇학대 논란'을 두둔한 가수 이승환을 향해 "사람들 보는 앞에서 패대기만 치지 말라"고 비꼬았다.

앞서 이 후보는 지난달 28일 경기도 고양시 킨텍스에서 열린 '2021 로보월드' 행사에서 사족보행 로봇을 테스트하기 위해 로봇 몸통을 강하게 밀어 넘어뜨렸다. 이 중 일부 장면이 사회관계망서비스(SNS) 등을 통해 확산하면서 이 후보는 '로봇 학대', '공감능력 결여' 등의 비판을 받았다.

이를 두고 이승환은 지난 2일 자신의 인스타그램에 자신의 '로봇 개' 사진을 올리며 이 후보를 두둔했다. 그는 "11년 동안 백돌이 밥(전기) 안 줬음. 죄책감, 측은함 1도 없이 로봇의 허기짐에 감정이입 못하는 난 사이코패스?"라며 '#로봇학대' '#끝판왕' 등의 해시태그를 붙였다.

진 전 교수는 3일 자신의 페이스북에 이승환 관련 기사를 소개하며 "밥을 주든 안 주든 알아서 하시되, 사람들 보는 앞에서 패대기만 치지 마시라"며 "꼭 하셔야겠다면 혼자 계실 때 하시라"고 말했다.

한편 이 후보는 해당 논란에 대해 '성능 테스트였다'는 취지로 해명했다. 그는 지난달 31일 자신의 페이스북을 통해 "임무 수행 중 외부충격을 견디고, 넘어진 후 자세를 복원하는 능력은 매우 중요한 로봇 능력"이라며 "이(넘어뜨린) 로봇은 넘어져도 자세복귀능력이 있다고 해서 추격테스트에 이어 전도테스트로 넘어뜨려 본 결과 덤블링으로 훌륭하게 원자세복귀를 했다. 칭찬받을 성능이었고 칭찬드렸다"고 설명했다.

이어 "일부 언론이 복원장면은 삭제한 채 넘어뜨리는 일부 장면만 보여주며 과격 운운하는 것은 가짜뉴스"라면서 "스테이크 먹었더니 '식당에서 칼 휘둘렀다'고 하는 것과 다르지 않다"고 반박했다.

박현주 기자 phj0325@asiae.co.kr