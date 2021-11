생보협회, 최우수 설계사 '골든펠로우' 400명 선정

[아시아경제 오현길 기자] 생명보험협회는 3일 서울 신라호텔에서 '제5회 골든펠로우' 인증식을 열고 400명의 우수 설계사를 선발했다.

골든펠로우는 생명보험 우수인증설계사 중에서도 등록기간과 계약유지율, 회사기여도 등을 종합적으로 평가, 선발한다.

올해 인증자들은 현재 소속된 생명보험사에서 평균 20년 이상 활동하며 연평균 소득도 2억2000만원을 기록할 정도로 뛰어난 역량을 보유하고 있다. 평균 계약유지율이 13회차 98.6%, 25회차 94.9%에 달할 정도로 고객관리와 소비자 보호에 앞장서고 있다.

인증자 400명의 약 5%인 19명은 시행 첫해부터 5회 연속 인증을 받았으며, 4회 인증자는 44명(11.0%), 3회 인증자는 54명(13.5%), 2회 인증자는 87명(21.8%), 올해 처음 인증받은 인원은 196명(49.0%)이다.

정희수 생명보험협회장은 "건전한 영업질서와 소비자 보호를 실천해온 골든펠로우들에게 축하와 감사의 말씀을 전한다"며 "보험설계사의 전문성에 시대 흐름에 부합하는 디지털 역량을 더한다면 급변하는 환경에서도 대체할 수 없는 경쟁력을 보유할 수 있으며 선도적인 역할을 해 달라"고 당부했다.

