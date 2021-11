'이재명 지지' 김어준 적절했나 묻자, TBS 대표 "CNN도 선거철 되면 공개 지지해"

"이재명에 인간적 연민 밝힌 발언일 수 있다"

[아시아경제 강주희 기자] TBS라디오 '김어준의 뉴스공장' 진행자 김어준씨가 이재명 더불어민주당 대선후보를 지지하는 발언을 한 것과 관련해 이강택 TBS 대표는 2일 "뉴욕타임스나 CNN은 선거철이 되면 공개적으로 '누구를 지지한다'고 한다"며 두둔했다.

이 대표는 이날 서울시 문화체육관광위원회의 행정사무 감사에서 김씨 발언이 적절했는지 경만선 더불어민주당 시의원이 묻자 "아예 드러내놓고 성향을 밝히는 게 낫지, 실질적으론 다 그렇게 (지지) 하면서 공표하지 않는 게 오히려 더 문제 아니냐는 시각도 있다"며 이같이 말했다.

그는 "김씨의 특정 후보 지지 발언은 논점이 좀 있다"라며 "우선 사적 영역에서 한 발언을 공적인 지지로 볼 수 있느냐. 사적 영역에선 가능한 것 아니냐는 얘기가 있다"고 말했다.

이어 "(김씨가 TBS 방송에서 특정 후보를 지지한 적은) 없다"라며 "설사 지지 발언이라고 해도 미국 언론인 CNN, 뉴욕타임스도 선거철이 되면 공개적으로 지지 발언을 한다"고 설명했다. 또 "(김씨 발언이 이 후보에 대한) 인간적 연민을 밝힌 것으로 볼 수 있다는 시각도 있다"고 했다. 해외 사례에 비춰 봤을 때 김씨 발언이 부적절하지 않았다는 주장이다.

앞서 김씨는 지난달 24일 유튜브 채널 '딴지 방송국'에 출연해 "(이 후보는) 자기 실력으로 대선 후보까지 된 사람"이라며 "이제 당신들이 도와줘야 한다"라고 지지를 호소했다.

그는 이어 "자기 실력으로 돌파한 사람의 길은 어렵고 외롭지만 있다. 그런데 그 길로 대선 후보까지 가는 사람은 극히 드물고 귀하고 거의 없다. 그래서 이재명이 우리 사회의 플랫폼이 될 자격이 있다"라며 사실상 지지 선언을 했다.

