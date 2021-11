미디어 그룹 NEW는 오는 4일 서비스되는 애플TV 앱에 자사 영화·비디오를 공급한다고 3일 전했다. 애플TV 앱은 애플 TV+ 콘텐츠를 볼 수 있는 플랫폼이다. NEW 콘텐츠는 앱 내 전용 영화 탭과 '지금 보기' 섹션에서 구입 또는 대여할 수 있다. NEW 관계자는 "애플 TV 앱은 고객의 선호 시청 패턴을 포괄적이고 안전하게 파악해 전문적으로 수집·선별된 컬렉션을 제공한다"며 "4K HDR과 돌비 애트모스도 지원한다"고 설명했다. 애플 TV 앱은 아이폰, 아이패드, 애플 TV, 아이팟 터치, 맥, 일부 삼성·LG 스마트 TV, 플레이스테이션 콘솔 플랫폼, 일부 SK 브로드밴드 셋톱박스 등에 탑재된다.

