두산산업차량 심방유 전무, 제45회 국가생산성대회서 산업포장 수상

[아시아경제 정현진 기자] 두산산업차량이 '제45회 국가생산성대회'에서 심방유 두산산업차량 전무가 산업포장을 수상했다고 3일 밝혔다.

국가생산성대회는 산업통상자원부가 주최하고 한국생산성본부가 주관하는 정부포상제도로 생산성 향상 활동으로 탁월한 경영성과를 창출해 국가경제 발전에 기여한 기업·법인·단체·유공자를 선정해 시상한다. 올해 시상식은 전날 서울 삼성동 코엑스에서 열렸다.

두산산업차량에 따르면 심 전무는 한국 지게차 산업 발전에 기여한 공로로 산업포장을 받게 됐다. 기계공학을 전공한 심 전무는 1983년 두산산업차량에 입사한 이래로 지게차 독자 기술 개발과 수입 핵심 부품의 국산화에 힘쓰면서 1993년 회사의 1억달러 수출의 탑 수상에 크게 기여했다.

이후 구매, 생산 분야에서 선진 기법을 적극 도입하며 변화를 만들어나갔고 2016년부터는 두산산업차량 오퍼레이션 총괄을 맡아 △공장 재구조화를 통한 생산성 극대화 △ICT와 제조 기술 융합을 통한 스마트팩토리 구축 △중소 협력사의 제조 역량 향상을 통한 동반성장 등을 이끌어왔다.

심 전무는 "지게차 제조기술 선진화와 생산성 향상을 위한 그동안의 노력이 회사와 국가의 발전에 도움이 됐다는 것에 큰 보람을 느낀다"면서 "앞으로도 우리나라 지게차 산업의 국제 경쟁력 향상에 일조할 수 있도록 노력하겠다"고 소감을 밝혔다.

