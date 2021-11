지자체서 보훈수당 자동관리 추진

[아시아경제 양낙규 군사전문기자]앞으로 보훈대상자가 주소지를 이전해도 관할 지자체에서 자동적으로 보훈수당을 지급할 수 있는 길이 열렸다. 그동안은 보훈대상자가 직접 이전한 지자체에 신고를 해야 보훈수당을 지급받을 수 있었지만 이를 몰라 누락된 사례가 발생했었다.

3일 국가보훈처는 행정안전부와 협업을 통해 지자체와 보훈대상자 정보를 공유하는 연계시스템을 구축하고, 각 지자체 행정시스템에 보훈대상자를 관리하기로 했다고 밝혔다.

지자체에서 구축한 이 시스템은 지난 7월 개통하면서 전국적으로 확대됐다. 이 시스템을 활용하면 매월 지자체에서 보훈 수당을 받는 50만명의 정보가 자동으로 관리하게 된다.

정부 관계자는 "앞으로 보훈처는 주소 이전뿐만 아니라 국가유공자로 신규 결정될 때도 별도신청 없이 지자체의 각종 보훈 수혜를 적기에 지원받을 수 있도록 함으로써, 보훈대상자의 예우 증진과 복지향상에 최선을 다할 계획"이라고 말했다.

