쎄미시스코, 에디슨모터스 주식 200억원 규모 추가 취득

[아시아경제 문혜원 기자] 쎄미시스코는 계열사 에디슨모터스의 제3자배정 유상증자에 참여해 주식 33만3333주를 추가 취득하기로 결정했다고 2일 공시했다.

취득금액은 199억9998만원으로 이는 자기자본대비 62.13%에 해당하는 규모다.

취득후 지분율은 11.21%(83만3333주)이며 취득예정일자는 오는 5일이다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr